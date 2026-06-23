Цветы для глины: многолетники, разрыхляющие тяжелые почвы, — цветут все лето

Если на вашем участке тяжелая глинистая почва, которая после дождя превращается в вязкую кашу, а в засуху трескается, не спешите отчаиваться. Эти многолетники прекрасно растут на глине и сами разрыхляют почву.

Бузульник Пржевальского — настоящий гигант с мощным корневищем. Он делает почву рыхлой и воздухопроницаемой, при этом его высокие желтые соцветия украшают сад с июля по сентябрь. Астильба: ее корневище разрастается горизонтально, постепенно разрыхляя верхний слой глины, а пушистые метелки белого, розового и красного цвета цветут с июня по август даже в полутени.

Флокс метельчатый имеет мощную мочковатую корневую систему, которая проникает в глину на глубину до 40 см, разбивая комья и насыщая почву кислородом, а его шапки соцветий радуют глаз с июля до сентября.

Фото: D-NEWS.ru

Лилейник образует плотные куртины из мясистых корней, которые, разрастаясь, как «живой плуг» рыхлят тяжелую землю, а его яркие граммофоны цветут волнами все лето. Гейхера: ее поверхностная корневая система, хоть и не уходит глубоко, но активно выделяет органические кислоты, которые постепенно размягчают глину.

Ранее были названы 5 многолетников, которые цветут все лето без полива и подкормок.