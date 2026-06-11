Созданы для тех, кто бывает на даче наездами: 5 многолетников — цветут все лето без полива и подкормок

Созданы для тех, кто бывает на даче наездами: 5 многолетников — цветут все лето без полива и подкормок

Если вы бываете на даче только в выходные или наездами и у вас нет времени возиться с капризными однолетниками, вам нужны растения-«автономщики» — многолетники, которые цветут без полива, подкормок и внимания.

Эхинацея пурпурная: ее крупные розовые ромашки с выпуклой сердцевиной украшают сад с июля до самых заморозков, а мощный стержневой корень добывает воду из глубины, поэтому поливать ее можно раз в месяц.

Рудбекия: цветет ярко-желтыми корзинками с июня по октябрь, растет на любых, даже самых бедных почвах и не нуждается в удобрениях — просто посадили и забыли.

Для тех, кто ценит аромат, идеален котовник Фассена: он цветет сиреневыми свечами все лето, пахнет лимоном, отпугивает комаров, и ему не нужны ни полив, ни плодородная земля — достаточно солнца.

Фото: D-NEWS.ru

Очиток видный — суккулент с мясистыми листьями, накапливающими влагу. Его розовые щитки распускаются в сентябре и держатся до снега, при этом он живучее кактуса.

А если у вас есть сырое или тенистое место, посадите вербейник монетчатый — он быстро разрастается в желтый ковер, подавляет сорняки и не требует никакого ухода, но будьте осторожны: он может заглушить нежные растения.

Ранее были названы быстрорастущие цветы для посадки в июне.