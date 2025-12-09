Никаких больше крабовых салатов! Запекаю королевские креветки в слоёном тесте. Изысканные «конвертики» для королевского приёма

Поставьте жирный крест на безвкусных крабовых палочках и откройте для себя закуску, достойную самого изысканного приёма. Эти «конвертики» из слоёного теста с королевскими креветками — настоящая кулинарная миниатюра, в которой сочетаются хрустящая золотистая текстура выпечки и сочная, сладковатая мякоть морепродуктов. Они выглядят невероятно эффектно, но готовятся так просто, что вы легко представите себя шеф-поваром на собственной кухне. Это блюдо мгновенно поднимает статус любого фуршета и заставляет гостей думать, что вы потратили на приготовление часы, хотя на самом деле всё займёт считанные минуты.

Вам понадобится: 400 г королевских креветок (очищенных), 1 упаковка готового слоёного теста (500 г), 200 г мягкого сливочного сыра, 1 зубчик чеснока, сок половины лимона, пучок свежего укропа, 1 яйцо (для смазывания), соль и чёрный перец по вкусу. Креветки промойте и обсушите, крупные можно разрезать пополам. Мелко порубите укроп и чеснок, смешайте со сливочным сыром, лимонным соком, солью и перцем. Тесто раскатайте в пласт и нарежьте на квадраты примерно 10х10 см. На центр каждого квадрата выложите чайную ложку сырной начинки и 1-2 креветки. Соедините противоположные концы теста над начинкой, формируя аккуратный конвертик, и плотно защипните края. Противень застелите пергаментом, выложите конвертики швом вниз. Смажьте их взбитым яйцом для золотистой корочки. Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте 15-20 минут до румяного цвета. Подавайте горячими с долькой лайма или лёгким соусом на основе йогурта.

