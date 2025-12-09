ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 13:00

Никаких больше крабовых салатов! Запекаю королевские креветки в слоёном тесте. Изысканные «конвертики» для королевского приёма

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Поставьте жирный крест на безвкусных крабовых палочках и откройте для себя закуску, достойную самого изысканного приёма. Эти «конвертики» из слоёного теста с королевскими креветками — настоящая кулинарная миниатюра, в которой сочетаются хрустящая золотистая текстура выпечки и сочная, сладковатая мякоть морепродуктов. Они выглядят невероятно эффектно, но готовятся так просто, что вы легко представите себя шеф-поваром на собственной кухне. Это блюдо мгновенно поднимает статус любого фуршета и заставляет гостей думать, что вы потратили на приготовление часы, хотя на самом деле всё займёт считанные минуты.

Вам понадобится: 400 г королевских креветок (очищенных), 1 упаковка готового слоёного теста (500 г), 200 г мягкого сливочного сыра, 1 зубчик чеснока, сок половины лимона, пучок свежего укропа, 1 яйцо (для смазывания), соль и чёрный перец по вкусу. Креветки промойте и обсушите, крупные можно разрезать пополам. Мелко порубите укроп и чеснок, смешайте со сливочным сыром, лимонным соком, солью и перцем. Тесто раскатайте в пласт и нарежьте на квадраты примерно 10х10 см. На центр каждого квадрата выложите чайную ложку сырной начинки и 1-2 креветки. Соедините противоположные концы теста над начинкой, формируя аккуратный конвертик, и плотно защипните края. Противень застелите пергаментом, выложите конвертики швом вниз. Смажьте их взбитым яйцом для золотистой корочки. Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте 15-20 минут до румяного цвета. Подавайте горячими с долькой лайма или лёгким соусом на основе йогурта.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Пышное чудо, которое взрывается красотой в мае: переносит засуху и растет на одном месте годами
Общество
Пышное чудо, которое взрывается красотой в мае: переносит засуху и растет на одном месте годами
Гранатовый соус к мясу, на поджаристый хлеб и даже к сырникам: невероятно вкусный и простой — заменит все кетчупы и джемы
Общество
Гранатовый соус к мясу, на поджаристый хлеб и даже к сырникам: невероятно вкусный и простой — заменит все кетчупы и джемы
Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов
Общество
Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов
Никаких больше закусочных тортов! Собираю «роллы» из лаваша с творожным сыром и красной рыбкой. Готовятся за 15 минут, съедаются за 5
Общество
Никаких больше закусочных тортов! Собираю «роллы» из лаваша с творожным сыром и красной рыбкой. Готовятся за 15 минут, съедаются за 5
Не только «Оливье»: роскошное новогоднее угощение с говяжьей печенью
Семья и жизнь
Не только «Оливье»: роскошное новогоднее угощение с говяжьей печенью
рецепты
закуски
салаты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт рассказал, кому дадут миллион рублей за рождение ребенка
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
В Кремле ответили Мерцу на слова о «подготовке» Россией нападения на НАТО
Песков рассказал, какие обращения дети направляют на прямую линию с Путиным
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.