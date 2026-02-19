Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 16:15

Ни сметаны, ни джема к ним не надо: блины «Карамелло» — новый хит на Масленицу

Фото: D-NEWS.ru
Эти блины «Карамелло» покоряют с первого кусочка. Тонкие, мягкие, с нежной карамельной ноткой и блестящей сладкой глазурью — они настолько вкусные, что никакие добавки к ним уже не нужны. Готовятся просто, из обычных продуктов, а выглядят и на вкус — как десерт из кафе. Идеальный вариант для Масленицы и уютных чаепитий.

Ингредиенты для блинов: молоко — 400 мл, яйца — 2 шт., сахар — 2 ст. л., соль — щепотка, растительное масло — 2 ст. л., мука — 220–250 г, ваниль — по желанию. Для карамели: сахар — 120 г, сливочное масло — 40 г, сливки 20–30% или молоко — 80 мл, щепотка соли.

Яйца взбивают с сахаром и солью, вливают молоко, добавляют масло и ваниль. Постепенно вмешивают муку до консистенции жидкой сметаны. Оставляют тесто на 10 минут отдохнуть. Разогревают сковороду и выпекают тонкие блины с двух сторон до румяности. Складывают стопкой и накрывают, чтобы они оставались мягкими. Для карамели в сотейник или сковороду с толстым дном высыпают сахар и ставят на средний огонь. Не мешая, ждут, пока он полностью расплавится и станет янтарного цвета. Затем добавляют сливочное масло и быстро размешивают. Вливают теплые сливки или молоко, аккуратно перемешивают до однородности и прогревают 1–2 минуты. В конце добавляют щепотку соли — она подчеркнет вкус карамели. Готовые блины поливают горячей карамелью, аккуратно складывают рулетами или конвертами и еще раз поливают сверху.

Ранее мы делились рецептом блинчиков «Ажур». Мешаем стакан муки и стакан кефира — и получаются тонкие кружевные красавцы.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
