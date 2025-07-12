Нежное печенье «Гусиные лапки» из творога! Вкусно и просто за 30 минут

Нежное печенье «Гусиные лапки» из творога! Вкусно и просто за 30 минут

Нежное печенье «Гусиные лапки» из творога — хрустящее снаружи, тающее во рту! Этот старинный рецепт творожного печенья знаком многим с детства. Его характерная форма в виде лапок получается благодаря особой технике складывания, а нежная текстура с хрустящими краями никого не оставит равнодушным. Главное преимущество — печенье готовится из простых ингредиентов, которые всегда есть под рукой.

Для приготовления разотрите 200 г творога с 100 г размягченного сливочного масла до однородной массы. Добавьте 1 яйцо, щепотку соли и постепенно введите 250 г муки, замешивая мягкое тесто. Оставьте его в холодильнике на 30 минут — так с ним будет легче работать. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм и нарежьте квадратиками размером 5×5 см.

Каждый квадратик обваляйте в сахарном песке (потребуется около 100 г), сложите пополам сахаром внутрь, затем еще раз пополам — получится треугольник. Сделайте два надреза у основания треугольника и разверните края, формируя характерную «лапку». Выпекайте на пергаменте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Готовое печенье получается хрустящим по краям и нежным внутри, с тонкой карамельной ноткой от расплавленного сахара.

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