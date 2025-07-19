Невероятный «бергамот» — ароматное украшение сада! Многолетник с пользой! Откройте для себя универсальное многолетнее растение — монарду двойчатую, которая сочетает в себе декоративность, практическую пользу и целебные свойства. Этот неприхотливый многолетник высотой до 80 см с ползучим корневищем украсит ваш сад пышными соцветиями в белых, сиреневых и малиновых тонах, которые будут радовать глаз с середины лета.

Почему стоит посадить монарду?

Декоративность — яркие цветы привлекают бабочек и пчел, создавая оживленную атмосферу в саду.

Польза для здоровья — обладает антисептическими свойствами, используется в народной медицине.

Кулинарная ценность — листья с пряным ароматом добавляют в чаи, маринады и мясные блюда.

Природный консервант — благодаря высокому содержанию эфирных масел помогает сохранять продукты.

Интересный факт: монарда известна как «бергамот» — ее листья используют для приготовления ароматного чая с цитрусовыми нотками. Посадите монарду двойчатую — и ваш сад заиграет новыми красками, наполнится ароматом и принесет практическую пользу!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.