Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 06:00

Невероятный «бергамот» — ароматное украшение сада! Многолетник с пользой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Невероятный «бергамот» — ароматное украшение сада! Многолетник с пользой! Откройте для себя универсальное многолетнее растение — монарду двойчатую, которая сочетает в себе декоративность, практическую пользу и целебные свойства. Этот неприхотливый многолетник высотой до 80 см с ползучим корневищем украсит ваш сад пышными соцветиями в белых, сиреневых и малиновых тонах, которые будут радовать глаз с середины лета.

Почему стоит посадить монарду?

  • Декоративность — яркие цветы привлекают бабочек и пчел, создавая оживленную атмосферу в саду.
  • Польза для здоровья — обладает антисептическими свойствами, используется в народной медицине.
  • Кулинарная ценность — листья с пряным ароматом добавляют в чаи, маринады и мясные блюда.
  • Природный консервант — благодаря высокому содержанию эфирных масел помогает сохранять продукты.

Интересный факт: монарда известна как «бергамот» — ее листья используют для приготовления ароматного чая с цитрусовыми нотками. Посадите монарду двойчатую — и ваш сад заиграет новыми красками, наполнится ароматом и принесет практическую пользу!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.

сад
огород
клумбы
цветы
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любителя показывать нацистскую символику оштрафовали более 10 раз за день
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 июля: инфографика
Беспилотники ВСУ массово атаковали Москву
Женщина пострадала при атаке ВСУ под Ростовом
ПВО отразила ночную атаку 71 беспилотника на российские регионы
СБУ объявила в розыск генерального директора телеканала «Спас»
Россиянам напомнили, как защититься от телефонных мошенников
«Взяли хитростью»: боец заставил ВСУ сложить оружие, выдав себя за своего
Из Латвии захотели выгнать почти тысячу россиян
Москвичам рассказали, когда в столице прекратятся дожди
Более 50 поездов задержали под Ростовом из-за атаки БПЛА
Грозы, ливни, аномальные холод и жара от +2 до +39: погода в РФ 21–27 июля
Налоговая заблокировала счета Лерчек и ее бывшего мужа
Стало известно, как сильно окопались ВСУ в Каменском
«Абсурд»: в США усомнились в способности воевать против России
Врач назвала главную ошибку в питании трудоголиков
Российский штурмовик в тылу ВСУ координировал действия сослуживцев
День металлурга — 2025: история и значение профессии
Россиянам дали советы, как защититься от менингита
Стали известны изменения в состоянии пострадавшей от медведя туристки
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.