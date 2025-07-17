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17 июля 2025 в 12:30

Приживется даже летом! Яркий многолетник, цветет до заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Неприхотливый многолетник, который можно сажать даже летом! Хотите ярких красок в саду без долгого ожидания? Эхинацея пурпурная – идеальный выбор! Этот удивительный многолетник прекрасно приживается при летней посадке и зацветает уже в первый год.

Почему стоит посадить эхинацею?

  • Цветение с июля до заморозков – до 3 месяцев ярких красок
  • Летняя посадка – отлично приживается даже в жару
  • Засухоустойчивость – не боится сухого лета
  • Зимостойкость – выдерживает морозы до -40°C
  • Привлекает бабочек и пчёл – природный медонос

Секреты успешной летней посадки

  1. Выбирайте саженцы в контейнерах – они лучше приживаются
  2. Сажайте в пасмурный день или вечером
  3. Первые 2 недели обильно поливайте
  4. Мульчируйте почву для сохранения влаги

Совет: современные сорта поражают разнообразием – от классического розового до солнечно-жёлтого и даже оранжевого! Популярные варианты: «White Swan», «Hot Papaya», «Green Twister».

Эхинацея не только украсит ваш сад, но и укрепит иммунитет – её цветки используют для целебных чаёв. Идеальное растение для занятых садоводов!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает –40°C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

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садоводы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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