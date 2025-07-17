Приживется даже летом! Яркий многолетник, цветет до заморозков

Неприхотливый многолетник, который можно сажать даже летом! Хотите ярких красок в саду без долгого ожидания? Эхинацея пурпурная – идеальный выбор! Этот удивительный многолетник прекрасно приживается при летней посадке и зацветает уже в первый год.
Почему стоит посадить эхинацею?
- Цветение с июля до заморозков – до 3 месяцев ярких красок
- Летняя посадка – отлично приживается даже в жару
- Засухоустойчивость – не боится сухого лета
- Зимостойкость – выдерживает морозы до -40°C
- Привлекает бабочек и пчёл – природный медонос
Секреты успешной летней посадки
- Выбирайте саженцы в контейнерах – они лучше приживаются
- Сажайте в пасмурный день или вечером
- Первые 2 недели обильно поливайте
- Мульчируйте почву для сохранения влаги
Совет: современные сорта поражают разнообразием – от классического розового до солнечно-жёлтого и даже оранжевого! Популярные варианты: «White Swan», «Hot Papaya», «Green Twister».
Эхинацея не только украсит ваш сад, но и укрепит иммунитет – её цветки используют для целебных чаёв. Идеальное растение для занятых садоводов!
Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает –40°C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.