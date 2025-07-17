Приживется даже летом! Яркий многолетник, цветет до заморозков

Неприхотливый многолетник, который можно сажать даже летом! Хотите ярких красок в саду без долгого ожидания? Эхинацея пурпурная – идеальный выбор! Этот удивительный многолетник прекрасно приживается при летней посадке и зацветает уже в первый год.

Почему стоит посадить эхинацею?

Цветение с июля до заморозков – до 3 месяцев ярких красок

Летняя посадка – отлично приживается даже в жару

Засухоустойчивость – не боится сухого лета

Зимостойкость – выдерживает морозы до -40°C

Привлекает бабочек и пчёл – природный медонос

Секреты успешной летней посадки

Выбирайте саженцы в контейнерах – они лучше приживаются Сажайте в пасмурный день или вечером Первые 2 недели обильно поливайте Мульчируйте почву для сохранения влаги

Совет: современные сорта поражают разнообразием – от классического розового до солнечно-жёлтого и даже оранжевого! Популярные варианты: «White Swan», «Hot Papaya», «Green Twister».

Эхинацея не только украсит ваш сад, но и укрепит иммунитет – её цветки используют для целебных чаёв. Идеальное растение для занятых садоводов!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает –40°C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.