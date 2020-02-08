https://static.news.ru/photo/30383206-4b32-11ea-9b1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области отец и дед насиловали 16-летнюю петербурженку.

Газета «Московский Комсомолец» сообщила со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что в деревне Раздолье Приозёрского района родные отец и дед насиловали девушку-подростка 2003 года рождения.

После заявления в полицию оперативники допросили пострадавшую. Она рассказала, что в январе 2020 года добровольно вступала в интимные отношения со своим отцом в гараже в ходе распития спиртных напитков. Подобная ситуация повторялась в квартире, где проживали родственники. При этом, когда отец отсутствовал дома, девушки домогался и её дед. Он применил к внучке физическую силу и совершил над ней сексуальное насилие.

Отмечается, что девушка проживает отдельно от родственников мужского пола со своей безработной матерью. Полиция продолжает расследование дела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Омской области отец двух несовершеннолетних девочек подозревается в изнасиловании дочерей. Заявление на мужчину написала директор одной из школ, где учатся девочки. В настоящий момент проводится проверка.