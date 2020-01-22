https://static.news.ru/photo/1eb86684-3d10-11ea-b6b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В полицию обратилась директор одной из школ, в которой учатся две девочки 10 и 11 лет. Она рассказала, что её ученицы подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны главы семьи.

Как сообщил портал Om1.ru, предполагается, что мужчина изнасиловал школьниц в декабре. При этом он всячески создавал образ любящего отца в соцсетях. Подозреваемый выкладывал фото своих дочек с нежными комментариями и всячески показывал, как заботится о своих детях. При этом в семье есть и третья дочь, однако её отец не тронул.

В СК РФ по Омской области порталу подтвердили, что по факту обращения следователи проводят проверку.

Как писал NEWS.ru, ранее в сочинском автобусе 59-летний злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Педофил был объявлен в розыск сразу же после совершения преступления.