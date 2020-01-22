В полицию обратилась директор одной из школ, в которой учатся две девочки 10 и 11 лет. Она рассказала, что её ученицы подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны главы семьи.
Как
В СК РФ по Омской области порталу подтвердили, что по факту обращения следователи проводят проверку.
Как писал NEWS.ru, ранее в сочинском автобусе 59-летний злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Педофил был объявлен в розыск сразу же после совершения преступления.
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