Несладкие оладьи на кефире с ветчиной: похожи на ленивые пирожки или панкейки-пиццы — готовятся на раз-два. Воздушные, нежные и очень сытные оладьи с кусочками ветчины и свежей зеленью. По текстуре напоминают маленькие пирожки, а готовятся как простые оладушки. Идеальный быстрый завтрак или сытный перекус.

Ингредиенты: кефир (250 мл), вода (50 мл), яйцо (1 шт.), сахар (1 ст. л.), соль (0,5 ч. л.), мука (220 г), сода (0,5 ч. л.), варёная ветчина или колбаса (150 г), зелень (укроп, зелёный лук), растительное масло для жарки.

Приготовление: в миске смешайте слегка подогретый кефир с водой. Добавьте яйцо, сахар, соль и хорошо перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите густое, однородное тесто консистенции густой сметаны. Мелко нарежьте ветчину и зелень, добавьте их в тесто и перемешайте. В самом конце всыпьте соду и аккуратно, без интенсивного перемешивания, распределите её по тесту. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладушки толщиной около 0,5 см. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими со сметаной.

