Несколько врачей умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/681c9b42-9ce7-11ea-b296-fa163e074e61_660.jpg Алексей Хрипун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в городе зафиксировано несколько случаев смерти медиков с COVID-19.

Он отметил, что в настоящее время рано называть количество врачей, которые заразились вирусом. Эта информация станет известна спустя несколько недель, передаёт РИА Новости.

Есть, к сожалению, несколько случаев умерших медиков. Что касается того, какое количество заболело или уже перенесло [COVID-19], мы вернёмся к этому через пару недель, — сказал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, администрация Нижегородской областной детской клинической больницы прокомментировала низкие зарплаты медиков. По данным руководства, причиной стало отсутствие плановых пациентов в связи с пандемией коронавируса.