Несколько врачей умерли от коронавируса в Москве

Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в городе зафиксировано несколько случаев смерти медиков с COVID-19.
Он отметил, что в настоящее время рано называть количество врачей, которые заразились вирусом. Эта информация станет известна спустя несколько недель,
Есть, к сожалению, несколько случаев умерших медиков. Что касается того, какое количество заболело или уже перенесло [COVID-19], мы вернёмся к этому через пару недель, — сказал он.
Ранее, как писал NEWS.ru, администрация Нижегородской областной детской клинической больницы прокомментировала низкие зарплаты медиков. По данным руководства, причиной стало отсутствие плановых пациентов в связи с пандемией коронавируса.
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