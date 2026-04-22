Неожиданно и вкусно: ленивые пирожки из картошки и творога — через 20 минут на столе гора вкуснятины

Две картошки и пачка творога — через 20 минут на столе аппетитная гора ленивых пирожков, которые получаются нежными внутри и с румяной хрустящей корочкой снаружи. Это тот самый быстрый рецепт без заморочек с тестом, который выручает, когда хочется чего-то домашнего и сытного.

Получается настоящая вкуснятина: мягкое творожно-картофельное тесто, ароматная зелень и золотистая корочка, от которой невозможно оторваться. Отличный вариант на завтрак, ужин или к чаю — съедаются моментально.

Для приготовления вам понадобится

Творог — 200 г, картофель вареный — 2 шт., яйцо — 1 шт., мука — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, зелень — по желанию, масло — для жарки.

Приготовление

Картофель разомните в пюре, творог разомните вилкой и соедините с яйцом, мукой, солью, перцем и зеленью. Смешайте картофельное пюре с творогом, добавьте яйцо, соль, перец и зелень, затем постепенно вмешайте муку до мягкого, слегка липкого теста. Смоченными руками сформируйте небольшие пирожки, выложите их на разогретую сковороду с маслом и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими — особенно вкусно со сметаной.

