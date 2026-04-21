Вот как надо печь картошку на углях — пара трюков для нереально вкусного результата

Этот рецепт — больше чем блюдо. Это запах летней ночи, потрескивание углей и тот самый вкус, который возвращает в беззаботные дни у костра. Простая картошка, запеченная в фольге, превращается в символ отдыха и свободы.
Что понадобится
Картофель (ровные клубни среднего размера) — 4–6 шт., масло растительное — 3–4 ст. л., чеснок — 2–3 зубчика, смесь прованских трав — 1–2 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, фольга для запекания.
Как готовлю
Картофель тщательно моем и обсушиваем. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс или мелко рубим. В небольшой емкости смешиваем растительное масло, чеснок, прованские травы, соль и перец.
Каждый клубень обильно смазываем ароматной масляной смесью со всех сторон. Плотно заворачиваем картофелины по отдельности в фольгу.
Подготовленные свертки укладываем прямо в горячие угли или на решетку мангала поверх жара. Запекаем 30–50 минут в зависимости от размера клубней. Готовность проверяем, проткнув картофель ножом через фольгу — лезвие должно входить легко.
Даем немного остыть, разворачиваем и подаем с зеленью, сметаной или просто как есть, наслаждаясь контрастом хрустящей кожицы и нежной, ароматной мякоти.