Когда надоела яичница — готовлю этот сытный завтрак из картошки, колбасы и яиц. Получается как из деревенской печи, а готовится проще некуда

Иногда хочется чего-то простого, но по-настоящему сытного. Не бутербродов и не каши, а такого завтрака, после которого долго не думаешь о еде. Этот вариант — именно такой: картошка, мясо и яйца, запеченные до румяной корочки.

Ингредиенты

Картофель — 500 г, вареное или копченое мясо (или колбаса) — 250 г, яйца — 4-5 шт., сметана или майонез — 2-3 ст. л. (примерно 40–60 г), соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Картошку нарезаем кубиками примерно по 1 см. Мясо или колбасу режем такими же кусочками. Сначала обжариваем мясо до легкой румяности и убираем со сковороды, чтобы жир остался.

В этом же жире подрумяниваем картошку, немного солим. Когда она станет золотистой, возвращаем мясо обратно и перемешиваем.

Отдельно взбиваем яйца, добавляем сметану или майонез, соль, перец и при желании специи. Масса должна получиться однородной.

Заливаем этой смесью картошку с мясом и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут — до красивой золотистой корочки.

Запекаю картофель кубиками и смешиваю с огурцами — простой салат, который съедают первым. Даже без майонеза получается идеально
Общество
Запекаю картофель кубиками и смешиваю с огурцами — простой салат, который съедают первым. Даже без майонеза получается идеально
Общество
Вместо надоевшей картошки по-деревенски: этот рецепт с беконом, чесноком и розмарином — просто хит
Общество
Свиной окорок с черносливом и чесноком — добавляю соевый соус в глазировку, и мясо получается как ресторанное
Общество
Из остатков вареной картошки готовлю на завтрак картофельный гратен с яйцами: 10 минут в духовке
Общество
Если вы еще не делаете быстрые творожные ватрушки, срочно попробуйте — нежность как из кондитерской за 15 минут
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

