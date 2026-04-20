Когда надоела яичница — готовлю этот сытный завтрак из картошки, колбасы и яиц. Получается как из деревенской печи, а готовится проще некуда

Иногда хочется чего-то простого, но по-настоящему сытного. Не бутербродов и не каши, а такого завтрака, после которого долго не думаешь о еде. Этот вариант — именно такой: картошка, мясо и яйца, запеченные до румяной корочки.

Ингредиенты

Картофель — 500 г, вареное или копченое мясо (или колбаса) — 250 г, яйца — 4-5 шт., сметана или майонез — 2-3 ст. л. (примерно 40–60 г), соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Картошку нарезаем кубиками примерно по 1 см. Мясо или колбасу режем такими же кусочками. Сначала обжариваем мясо до легкой румяности и убираем со сковороды, чтобы жир остался.

В этом же жире подрумяниваем картошку, немного солим. Когда она станет золотистой, возвращаем мясо обратно и перемешиваем.

Отдельно взбиваем яйца, добавляем сметану или майонез, соль, перец и при желании специи. Масса должна получиться однородной.

Заливаем этой смесью картошку с мясом и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут — до красивой золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом интересного салата. Винегрет с яйцами — заправка из авокадо.