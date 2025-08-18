Необычный джем из кабачков и смородины! Готовлю двойную порцию вкуснятины!

Кто сказал, что кабачки только для оладий? Этот джем — волшебство! Нежный, с яркой кислинкой смородины и теплыми нотками гвоздики. Кабачки растворяются в сладости, оставляя лишь бархатистую текстуру и удивление: «Из чего это?!» Идеально к сыру, блинам или просто на ложку.

Вам понадобятся: 600 г молодых кабачков (очищенных от семян), 350 г черной/красной смородины (свежей или замороженной), 650 г сахара, 4 бутона гвоздики.

Приготовление: кабачки нарежьте мелкими кубиками (5 x 5 мм). Смородину промойте, удалите веточки. В таз для варенья выложите кабачки, смородину и гвоздику. Засыпьте сахаром, аккуратно перемешайте. Оставьте на 4–6 часов (или на ночь в холодильнике) — кабачки пустят сок, сахар растворится.

Поставьте таз на средний огонь. Доведите до кипения, помешивая. Убавьте огонь до минимума. Варите 40–50 минут, снимая пену и часто помешивая (кабачки не должны пригореть). Проверяйте готовность: капля джема на холодной тарелке не растекается. Гвоздику удалите шумовкой.

Горячий джем разлейте по стерильным банкам, закройте крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания. Цвет — насыщенный рубиновый! Вкус — баланс сладости, ягодной кислоты и пряного шлейфа. Храните в темном месте. Удивляйте гостей: «Это точно кабачки?!»

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.