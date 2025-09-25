Немецкий картофельный салат с огурцами! Здесь нет майонеза, только легкая заправка!

Немецкий картофельный салат с огурцами — это сытная и ароматная классика, которая согреет даже в самый хмурый день! В отличие от привычных салатов, здесь нет майонеза — только пикантная заправка на основе горчицы и уксуса, которая идеально оттеняет вкус картофеля, хрустящих корнишонов и салями. Этот салат принято подавать теплым, чтобы он раскрыл все свои вкусы.

Отварите 500 г картофеля в мундире до готовности, очистите и нарежьте ломтиками. Пока картофель теплый, приготовьте заправку: смешайте 4 ст. л. оливкового масла, 2 ч. л. семян горчицы, 1 ч. л. зернистой горчицы и белый винный уксус по вкусу. Тонко нарежьте 2 луковицы, 7 маринованных корнишонов и 80 г салями. Соедините все ингредиенты в большой миске, добавьте горсть рубленого укропа, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте, чтобы картофель не превратился в пюре. Дайте салату настояться 15 минут — он впитает заправку и станет еще ароматнее.

