25 сентября 2025 в 15:07

Немецкий картофельный салат с огурцами! Здесь нет майонеза, только легкая заправка!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Немецкий картофельный салат с огурцами — это сытная и ароматная классика, которая согреет даже в самый хмурый день! В отличие от привычных салатов, здесь нет майонеза — только пикантная заправка на основе горчицы и уксуса, которая идеально оттеняет вкус картофеля, хрустящих корнишонов и салями. Этот салат принято подавать теплым, чтобы он раскрыл все свои вкусы.

Отварите 500 г картофеля в мундире до готовности, очистите и нарежьте ломтиками. Пока картофель теплый, приготовьте заправку: смешайте 4 ст. л. оливкового масла, 2 ч. л. семян горчицы, 1 ч. л. зернистой горчицы и белый винный уксус по вкусу. Тонко нарежьте 2 луковицы, 7 маринованных корнишонов и 80 г салями. Соедините все ингредиенты в большой миске, добавьте горсть рубленого укропа, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте, чтобы картофель не превратился в пюре. Дайте салату настояться 15 минут — он впитает заправку и станет еще ароматнее.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
