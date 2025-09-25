Решил повторить салат из детства, и теперь не оторваться — вкуснющий «Ералаш» из простых ингредиентов

Салат «Ералаш» представляет собой яркое и сытное блюдо, которое сочетает в себе разнообразные вкусы и текстуры. Этот салат отличается насыщенным вкусом и питательностью, что делает его идеальным выбором для праздничного стола или сытного ужина. Сочетание овощей, курицы, грибов и сыра создает гармоничную композицию, которая нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления потребуется: 2 соленых огурца среднего размера, 2 свежих помидора, 1 банка консервированной кукурузы, 300 г отварной куриной грудки, 4 вареных яйца, 150 г твердого сыра, 200 г жареных шампиньонов и 100 г майонеза для заправки. Все ингредиенты нарезают средними кубиками для сохранения формы и текстуры. Куриную грудку отваривают до готовности и охлаждают, яйца варят вкрутую. Шампиньоны обжаривают с луком до золотистого цвета. Компоненты аккуратно смешивают в большой салатнице, добавляют кукурузу и заправляют майонезом. Важно использовать хорошо охлажденные продукты и дать салату настояться 20–30 минут перед подачей для пропитки.

