Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 14:00

Некуда девать огурцы? Огуречная икра по-домашнему — зимой уходит на ура

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некуда девать огурцы? Огуречная икра по-домашнему — зимой уходит на ура! Эта ароматная закуска с насыщенным овощным вкусом и пикантными нотками станет вашей любимой зимней находкой. Никакой стерилизации — только простые ингредиенты и потрясающий результат!

Ингредиенты

  • Огурцы — 2,5 кг (очищенных)
  • Помидоры — 500 г
  • Перец болгарский — 500 г
  • Морковь — 500 г
  • Лук репчатый — 500 г
  • Чеснок — 10–12 зубчиков
  • Перец острый — 3 шт.
  • Томатная паста — 6 ст. л.
  • Масло растительное — 100 мл
  • Уксус 9% — 4 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Лук нарежьте кубиком, обжарьте в глубоком тазу до прозрачности. Добавьте натертую морковь, готовьте 5 минут. Введите нарезанный перец, тушите еще 5 минут. Помидоры измельчите в пюре, добавьте к овощам.
  2. Огурцы натрите на крупной терке (при необходимости очистите от кожицы). Соедините все ингредиенты в тазу, добавьте специи и томатную пасту. Тушите 30 минут на среднем огне, помешивая. В конце добавьте измельченный чеснок и уксус, прогрейте еще 5 минут. Разложите горячую икру по стерильным банкам, закатайте и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

огурцы
овощи
простой рецепт
закатки
закрутки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.