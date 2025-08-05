Некуда девать огурцы? Огуречная икра по-домашнему — зимой уходит на ура! Эта ароматная закуска с насыщенным овощным вкусом и пикантными нотками станет вашей любимой зимней находкой. Никакой стерилизации — только простые ингредиенты и потрясающий результат!

Ингредиенты

Огурцы — 2,5 кг (очищенных)

Помидоры — 500 г

Перец болгарский — 500 г

Морковь — 500 г

Лук репчатый — 500 г

Чеснок — 10–12 зубчиков

Перец острый — 3 шт.

Томатная паста — 6 ст. л.

Масло растительное — 100 мл

Уксус 9% — 4 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Приготовление

Лук нарежьте кубиком, обжарьте в глубоком тазу до прозрачности. Добавьте натертую морковь, готовьте 5 минут. Введите нарезанный перец, тушите еще 5 минут. Помидоры измельчите в пюре, добавьте к овощам. Огурцы натрите на крупной терке (при необходимости очистите от кожицы). Соедините все ингредиенты в тазу, добавьте специи и томатную пасту. Тушите 30 минут на среднем огне, помешивая. В конце добавьте измельченный чеснок и уксус, прогрейте еще 5 минут. Разложите горячую икру по стерильным банкам, закатайте и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.