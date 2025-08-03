Некалорийная вкусняшка! Шоколадное пирожное без муки — готовить 10 минут

Некалорийная вкусняшка! Шоколадное пирожное без муки — готовится за 10 минут! Этот нежный десерт с насыщенным шоколадным вкусом — настоящее спасение для сладкоежек на похудении. Никакой муки, сахара и долгой готовки — только полезные ингредиенты и минимум калорий! На 100 граммов около 160 калорий.

Ингредиенты

Банан — 1 шт. (спелый)

Яйцо — 1 шт.

Какао-порошок — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема

Сметана 15% — 60 г

Сахарозаменитель — по вкусу

Приготовление

Вилкой разомните банан в пюре. Добавьте яйцо, какао и разрыхлитель, тщательно перемешайте. Разлейте массу по кружкам или силиконовым формам. Готовьте в микроволновке 3–4 минуты на максимальной мощности. Для крема взбейте сметану с сахзамом. Можно разломать корж и смешать с кремом, можно выложить крем сверху.

Советы: используйте очень спелый банан — он слаще, для воздушности взбейте массу блендером, подавайте с ягодами или орехами.

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