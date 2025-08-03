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03 августа 2025 в 09:30

Некалорийная вкусняшка! Шоколадное пирожное без муки — готовить 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некалорийная вкусняшка! Шоколадное пирожное без муки — готовится за 10 минут! Этот нежный десерт с насыщенным шоколадным вкусом — настоящее спасение для сладкоежек на похудении. Никакой муки, сахара и долгой готовки — только полезные ингредиенты и минимум калорий! На 100 граммов около 160 калорий.

Ингредиенты

  • Банан — 1 шт. (спелый)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Какао-порошок — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема

  • Сметана 15% — 60 г
  • Сахарозаменитель — по вкусу

Приготовление

  1. Вилкой разомните банан в пюре. Добавьте яйцо, какао и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
  2. Разлейте массу по кружкам или силиконовым формам. Готовьте в микроволновке 3–4 минуты на максимальной мощности. Для крема взбейте сметану с сахзамом. Можно разломать корж и смешать с кремом, можно выложить крем сверху.

Советы: используйте очень спелый банан — он слаще, для воздушности взбейте массу блендером, подавайте с ягодами или орехами.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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