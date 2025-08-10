Не вымерзла, не вымокла и каждый год шапками цветет! Секрет красивого сада

Не вымерзла, не вымокла и каждый год шапками цветет! Секрет красивого сада

Если вам нужен цветок, который будет гореть алыми красками все лето без особого ухода, познакомьтесь с этим удивительным многолетником. Его ярко-красные, словно бархатные, соцветия-шапки вспыхивают в июне и продолжают пылать до самой осени, привлекая в сад бабочек и восхищенные взгляды соседей.

Этот лихнис «скарлет зорька» — настоящий спартанец среди цветов. Он прекрасно зимует без укрытия (выдерживает до −35 °C!), не боится засухи и растет на любой почве. Единственное, что ему нужно, — солнечное место, где его огненные цветы будут видны издалека.

Уход за «скарлет зорькой» проще некуда: весной обрежьте сухие стебли, а в засуху иногда поливайте. Он не требует подкормок и не болеет. Разрастаясь, образует пышные кустики высотой до 80 см, которые хороши и в одиночных посадках, и в миксбордерах.

Особенное очарование этому сорту придает его способность цвести повторно — просто обрежьте отцветшие стебли, и в августе вы снова увидите эти огненные шапки. А еще он отлично стоит в срезке — принесите несколько веточек в дом, и они будут радовать вас больше недели!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.