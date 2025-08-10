Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Не водянистая и нежная! Обалденная запеканка из кабачков с сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не водянистая и нежная! Обалденная запеканка из кабачков с сыром! Когда хочется чего-то лёгкого, но питательного, эта запеканка станет идеальным решением. Ароматная, с хрустящей сырной корочкой и нежной текстурой внутри — настоящее удовольствие для тех, кто ценит вкусные и полезные блюда.

Ингредиенты

  • Кабачки или цукини — 500 г
  • Сыр моцарелла — 125 г
  • Сыр пармезан — 20 г
  • Мука цельнозерновая — 70 г
  • Молоко — 180 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 1 ч. л.
  • Базилик свежий — 2 веточки
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Кабачок натираем на крупной тёрке, слегка подсаливаем и оставляем в дуршлаге на 10 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Лук мелко нарезаем, базилик рвём руками. Моцареллу натираем на тёрке.
  2. В миске смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем яйца, молоко, оливковое масло и натёртую моцареллу. Всё тщательно перемешиваем до однородности. Соединяем сырно-яичную смесь с цукини, луком и базиликом.
  3. Массу выливаем в форму для запекания, смазанную маслом, разравниваем и посыпаем тёртым пармезаном. Выпекаем в разогретой до 200 °C духовке 35 минут до золотистой корочки.

