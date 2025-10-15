Не варю и не замораживаю: как размягчить капустные листья для голубцов за 10 минут — секретный способ

История моего первого опыта с голубцами началась с просьбы будущего мужа приготовить их «как у бабушки». Однако листья капусты все равно получались хрустящими. После долгих экспериментов я нашла лучший метод размягчения капусты.

Удаляем кочерыжку, помещаем кочан (до 600 г) в рукав для запекания, завязываем без металлических клипс и выпускаем воздух. При максимальной мощности микроволновки готовим 5–10 минут, затем оставляем на 5–7 минут. Листья получаются мягкими, эластичными и сочными.

Метод универсален для молодой и старой капусты, а также других овощей: свеклы, моркови, картошки и тыквы. Обязательно попробуйте!

