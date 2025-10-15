Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 06:57

Сырная кукуруза и бекон: попробовал сделать хот-дог так — и классический больше не хочется

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот хот-дог я впервые попробовал на фуд-корте и был поражен сочетанием хрустящего бекона и нежной сырной кукурузы. Долго экспериментировал, чтобы повторить тот самый вкус дома. Теперь это мой любимый вариант быстрого ужина, который неизменно радует.

Для приготовления мне нужно: 4 булочки для хот-догов, 4 сосиски, 8 полосок бекона, 100 г кукурузы, 80 г тертого сыра, 1 маринованный огурчик, четверть фиолетового лука, соус барбекю и майонез. Сосиски я оборачиваю беконом и обжариваю на сковороде до хрустящей корочки.

Булочки слегка подрумяниваю в тостере или на сухой сковороде. Для сырной кукурузы смешиваю кукурузу с тертым сыром и майонезом. На дно каждой булочки выкладываю тонкие кольца лука и ломтики огурца. Затем кладу сосиску в беконе, поливаю соусом барбекю и выкладываю щедрую порцию сырной кукурузы. Подаю сразу, пока булочка хрустящая.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

еда
сосиски
хот-дог
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
