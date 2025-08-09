Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 05:31

Не варенье, а пища богов! Готовим густой сливовый джем из трех ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот густой сливовый джем — настоящее наслаждение. Он получается с бархатистой текстурой и насыщенным сладким вкусом с легкой кислинкой и тонким ароматом специй. А для его приготовления понадобятся только три ингредиента.

Рецепт: возьмите 1 кг слив, удалите косточки и нарежьте на небольшие кусочки. Отправьте в кастрюлю, добавьте 500 г сахара и сок половины лимона. Варите на медленном огне 40–50 минут, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Для пикантности можно добавить щепотку корицы или ванили.

Готовый джем разлейте по стерильным банкам и закатайте. Он идеально подходит для тостов, сырников или как начинка для пирогов. Не варенье, а пища богов!

Ранее стало известно, как приготовить освежающий компот из смородины с идеальным балансом сладости и приятной кислинки — рецепт на трехлитровую банку.

сливы
варенье
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
