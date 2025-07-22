Этот компот из смородины все пьют без остановки: рецепт на 3-литровую банку

Этот компот из смородины все пьют без остановки: рецепт на 3-литровую банку

Этот компот из смородины все пьют без остановки! Он получается освежающим, с идеальным балансом сладости и приятной кислинки, где яркий ягодный вкус сочетается с легкими фруктовыми нотками.

Рецепт на 3-литровую банку: понадобятся 2 стакана свежей смородины (можно смесь красной и черной), 1 стакан сахара, 1/4 лимона, 2,5 литра воды. Ягоды тщательно промойте, удалите веточки. В стерилизованную банку засыпьте смородину и нарезанный дольками лимон. Воду доведите до кипения, растворите в ней сахар, прокипятите 2-3 минуты. Горячим сиропом залейте ягоды, сразу закатайте банку металлической крышкой. Переверните, укутайте одеялом до полного остывания.

Храните в прохладном месте. Через неделю компот приобретет насыщенный вкус и рубиновый оттенок. Подавайте охлажденным — это настоящий витаминный взрыв!

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