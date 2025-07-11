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11 июля 2025 в 00:10

Не сырники и не запеканка: эта вкуснятина из творога улетает со стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Из творога теперь готовлю не сырники и не запеканку. Эта вкуснятина улетает со стола только так, а на приготовление уходит около 15 минут.

Попробуйте приготовить творожные оладьи по этому рецепту, они получаются невероятно пышными, с нежной текстурой внутри и золотистой корочкой снаружи, а их вкус — мягкий, с легкой сладостью и едва уловимой кислинкой.

Взбейте 200 г творога с 2 яйцами и 2 ст. л. сахара до однородности, добавьте 100 г муки, 0,5 ч. ложки соды, гашенной уксусом, и щепотку соли. Тесто должно быть густым, как сметана. Жарьте на среднем огне на подсолнечном масле под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны. Секрет мегапышности — не перебивать творог в пасту (оставляйте зернистость) и дать тесту постоять 5 минут перед жаркой.

Подавайте со сгущенкой, ягодным соусом или просто посыпьте сахарной пудрой — эти оладьи останутся воздушными даже через час после приготовления! Для идеального результата используйте творог 9% жирности и не давите оладьи лопаткой при переворачивании.

Ранее стало известно, как приготовить чебуреки с мясом в духовке.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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