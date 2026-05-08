Не поливаю, не подкармливаю — этот многолетник растет сам на песке и камнях. Цветок — вечный огонь для сада и клумбы

Гайлардия «бургунди» — это настоящий бордовый фейерверк, который горит в вашем саду все лето. Ее крупные корзинки диаметром 7–10 см напоминают языки пламени: насыщенно-бордовые или винные лепестки с желто-оранжевыми кончиками собраны вокруг темно-пурпурного «глазка». Цветение настолько обильное, что за цветами порой почти не видно листвы.

Высота куста — 60–80 см, побеги крепкие, не полегают даже под дождем. Это настоящий многолетник, который с каждым годом становится все пышнее. Гайлардия любит солнце и легкие, хорошо дренированные почвы. Засухоустойчива, морозостойка (до −35°C), почти не болеет.

Цветет с конца июня до сентября, а если удалять увядшие соцветия — волны продлятся до заморозков. Размножается делением куста весной или семенами через рассаду. Идеальна для засушливых участков, срезки и контейнеров. Растение для тех, кто любит яркие краски без капризов.

