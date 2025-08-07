Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Не надо ничего варить! Обалденный салат с грудкой и кукурузой за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не надо ничего варить! Обалденный салат с грудкой и кукурузой за 10 минут! Этот салат — взрыв вкусов: копчёная курица, хрустящие маринованные огурцы, острая корейская морковь и нежный сыр. Идеальное блюдо для праздничного стола или сытного ужина!

Ингредиенты

  • Копчёная куриная грудка — 2 штуки (около 400 г)
  • Маринованные огурцы — 3 штуки
  • Корейская морковь — 200 граммов
  • Сыр (твёрдый или полутвёрдый) — 200 граммов
  • Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — по вкусу
  • Зелень (укроп/петрушка) — для украшения

Приготовление

  1. Копчёную куриную грудку нарезаем тонкими полосками или небольшими кубиками. Маринованные огурцы режем соломкой, сыр натираем на крупной тёрке. В глубокой миске соединяем все ингредиенты: курицу, огурцы, корейскую морковь, кукурузу (предварительно слив жидкость) и сыр.
  2. Добавляем чеснок, пропущенный через пресс, и заправляем майонезом. Аккуратно перемешиваем. Даём салату настояться в холодильнике 30–40 минут — так вкусы лучше соединятся. Перед подачей украшаем свежей зеленью.

Ранее мы готовили салат «Сюрприз» со свеклой и печенью! Семья и гости в восторге.

