Не надо ничего варить! Обалденный салат с грудкой и кукурузой за 10 минут! Этот салат — взрыв вкусов: копчёная курица, хрустящие маринованные огурцы, острая корейская морковь и нежный сыр. Идеальное блюдо для праздничного стола или сытного ужина!

Ингредиенты

Копчёная куриная грудка — 2 штуки (около 400 г)

Маринованные огурцы — 3 штуки

Корейская морковь — 200 граммов

Сыр (твёрдый или полутвёрдый) — 200 граммов

Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — по вкусу

Зелень (укроп/петрушка) — для украшения

Приготовление

Копчёную куриную грудку нарезаем тонкими полосками или небольшими кубиками. Маринованные огурцы режем соломкой, сыр натираем на крупной тёрке. В глубокой миске соединяем все ингредиенты: курицу, огурцы, корейскую морковь, кукурузу (предварительно слив жидкость) и сыр. Добавляем чеснок, пропущенный через пресс, и заправляем майонезом. Аккуратно перемешиваем. Даём салату настояться в холодильнике 30–40 минут — так вкусы лучше соединятся. Перед подачей украшаем свежей зеленью.

