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22 июля 2025 в 14:00

Не цезарь, но лучше! Необычный салат с айсбергом и черникой — летний хит!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Лето» стал моим любимым открытием этого сезона! Сочетание хрустящего айсберга, пикантных маринованных шампиньонов и сладковатой черники кажется неожиданным, но поверьте: это вкусовая бомба. Идеальный вариант, когда хочется чего-то легкого, но сытного.

Берём 200 г свежих шампиньонов, чистим и режем тонкими пластинками. Маринуем 15 минут в смеси из 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, щепотки соли и перца. Пока грибы маринуются, рвём руками 1 кочан айсберга (около 300 г), добавляем горсть черники и 50 г маслин без косточек.

Секретный ингредиент — домашние сухарики! Белый батон режем кубиками, сбрызгиваем оливковым маслом с щепоткой чесночного порошка и подсушиваем на сухой сковороде до хруста.

Собираем салат: смешиваем листья с откинутыми от маринада грибами, добавляем сухарики и 70 г тёртого пармезана. Поливаем оставшимся маринадом от грибов — это и будет заправка. Аккуратно перемешиваем, чтобы не помять чернику.

Подавайте сразу, пока сухарики не размокли! Если любите более насыщенный вкус, добавьте несколько капель жидкого мёда в заправку.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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