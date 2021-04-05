Названы способы узнать реальный пробег при покупке подержанного авто

https://static.news.ru/photo/36816672-9687-11eb-8398-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Точный пробег при покупке подержанного автомобиля можно узнать несколькими способами, при том, что почти у всех машин возрастом более 15 лет в РФ пробег скручивают.

Об этом сообщает газета «Аргументы и Факты».

Если автомобиль имеет цифровые приборы, то показатели пробега при вмешательстве не исчезают бесследно, они хранятся в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем. Получить такую информацию помогут специальные сканеры. Они аккумулируют данные со всех опций машины, создавая список с показателями пробега от разных устройств. Такой анализ можно провести в дилерском центре при комплексной диагностике автомобиля.

На старых карбюраторных машинах следует смотреть на цифры механического прибора. В случае, если относительно друг друга они стоят неровно, то это может свидетельствовать об изменениях показателей одометра.

Реальный пробег машины можно определить и визуальными способами. Так, коврик на водительском месте сильно протирается к 50 тысячам км пробега, а к 80 тысячам начинает лосниться, блестит кожа на руле. О пробеге более 100 тысяч километров «расскажут» обилие сколов, трещин, разводов и потертостей на кузове, а также пожелтевшие фары.

У машины с пробегом более 150 тысяч вытягивается и топорщится складками кожа на водительском сиденье. Потёртый, неопрятный салон и сошедшая по краям резиновая накладка педалей свидетельствуют, что автомобиль проехал более 200 тысяч км. О ещё большем пробеге можно догадаться по заметным потёртостям от щёток стеклоочистителей на лобовом стекле.

О пробеге свыше 300 тысяч км говорят расшатанные и плохо фиксирующиеся двери, а о 400 тысячах — продавленный пассажирский диван или деформированная подушка водительского сиденья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что есть четыре важных фактора для смены моторного масла весной, сообщил эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин. По его словам, в первую очередь нужно помнить о том, что за зиму техническая жидкость портится, так как мотор работает дольше и с большей нагрузкой из-за регулярных пробок и перегревов. На минимальных оборотах холостого хода в картер поступает много частиц несгоревшего топлива, пояснил он.