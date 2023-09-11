Названы причины отклонений в пищевых привычках у собак Кинолог Голубев: отказ собаки от еды может быть признаком болезни

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Отклонения в пищевых привычках у собак могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем питомца, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По словам специалиста, хозяина животного должны насторожить как странные вкусовые предпочтения, так и переедание или отказ от еды. Подобные отклонения часто являются признаками проблем с ЖКТ, наличия глистных инвазии или недостатка полезных веществ в организме.

Спровоцировать расстройство пищевого поведения может сам хозяин: например, тренировать возле миски с едой, перекармливать собаку, допускать свободное нахождение корма в доступе питомца, наказывать, отказывая питомцу в еде. <...> Еда — это базовая потребность питомца, хозяин должен эту базовую потребность закрывать вне зависимости от поведения собаки. Помните, кормить собаку нужно всегда, поощрять питомца — во время обучения, свободное от основного приема пищи, — отметил Голубев.

Так, по словам кинолога, собака может начать переедать при долгом перерыве между кормлениями, если ей скучно или приходится все время бороться за еду. Отказ от еды может происходить на фоне постоянного стресса, а также при слишком частом кормлении. Кроме проблем с воспитанием за расстройством пищевого поведения могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем любимца, которые требуют незамедлительной помощи.

Ранее Голубев рассказал, что привычки, которые могут стать проблемными у любимых собак, часто имеют корни в неправильном воспитании. По словам специалиста, прежде чем наказывать питомца за вредное поведение, необходимо понять причины его действий. Правильное воспитание собаки требует последовательности и системности, а изменение правил или грубость могут привести к непослушанию.