Кинолог перечислил способы борьбы с вредными привычками у собак Кинолог Голубев: у собак возникают вредные привычки при неправильном воспитании

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Привычки, которые могут стать проблемными у любимых собак, часто имеют корни в неправильном воспитании, поделился представитель Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости. По словам специалиста, прежде чем наказывать питомца за вредное поведение, необходимо понять причины его действий. Правильное воспитание собаки требует последовательности и системности, а изменение правил или грубость могут привести к непослушанию.

Среди наиболее распространенных вредных привычек, которые упомянул кинолог, входят попытки собаки спать на диване или кровати, просить еду, прыгать на людей и портить вещи в доме.

Чтобы избежать привычки спать на кровати, Голубев рекомендует не пускать ее туда совсем, даже в моменты хорошего настроения. Попрошайничество у собак может возникнуть из-за поведения членов семьи, поэтому важно не поощрять питомца в такие моменты.

Также эксперт отметил, что собаку надо сразу отучать от склонности подбирать предметы с земли на улице, так как это может привести к поглощению вредных или отравленных вещей. Голубев также подчеркнул, что не следует поощрять привычку собаки прыгать на людей, даже если это происходит из дружелюбия.