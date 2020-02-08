https://static.news.ru/photo/f049150e-4b52-11ea-80b1-fa163e074e61_660.jpg Казань Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Самыми востребованными внутренними направления этой зимы оказались Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Специалисты сервиса путешествий проанализировали все оформленные билеты на поезд с отправлением этой зимой и определили самые популярные направления, пишет РИА Новости.

Наибольшие число путешествий зимой совершаются в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань (отправление из Москвы). Так, в Северную столицу было оформлено примерно 11% всех билетов. Отмечается, что новинкой в рейтинге стал маршрут Москва — Иваново.

Среди поездок за рубеж лидирует Минск (17%) и Киев (6%). Кроме того, популярен поезд Санкт-Петербург — Хельсинки.

Ранее NEWS.ru сообщил, что средняя продолжительность путешествий россиян сократилась с одиннадцати до восьми дней. Такова тенденция последних пяти лет.