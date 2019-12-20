https://static.news.ru/photo/92b57668-248c-11ea-8870-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя продолжительность путешествий россиян сократилась с одиннадцати до восьми дней. Такова тенденция последних пяти лет.

Поездки россиян проанализировали аналитики сервиса Biletix. Данные они составили на основе информации о бронировании авиабилетов в обе стороны с 2015 по 2019 год, передаёт РИА Новости.

Оказалось, что путешествия соотечественников стали короче. Так, средняя продолжительность путешествий по России сократились с девяти до семи дней, а за границу — с 13 до 11.

При этом россияне постепенно привыкают планировать свои путешествия заранее. Средняя глубина бронирования авиабилетов — то есть период от покупки до вылета — увеличилась с 14 до 18 дней: с 11 до 15 по России и с 22 до 26 за границу. Глубина бронирования по более доступным российским направлениям — почти в два раза меньше.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты составили список правил, которые необходимо соблюдать в путешествиях по Европе.