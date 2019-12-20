Средняя продолжительность путешествий россиян сократилась с одиннадцати до восьми дней. Такова тенденция последних пяти лет.
Поездки россиян проанализировали аналитики сервиса Biletix. Данные они составили на основе информации о бронировании авиабилетов в обе стороны с 2015 по 2019 год,
Оказалось, что путешествия соотечественников стали короче. Так, средняя продолжительность путешествий по России сократились с девяти до семи дней, а за границу — с 13 до 11.
При этом россияне постепенно привыкают планировать свои путешествия заранее. Средняя глубина бронирования авиабилетов — то есть период от покупки до вылета — увеличилась с 14 до 18 дней: с 11 до 15 по России и с 22 до 26 за границу. Глубина бронирования по более доступным российским направлениям — почти в два раза меньше.
Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты составили список правил, которые необходимо соблюдать в путешествиях по Европе.
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