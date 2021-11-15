Названы абоненты, рискующие остаться без корпоративных сим-карт
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:27, 15 ноября 2021
Фото: unsplash.com
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Корпоративные сим-карты могут быть заблокированы у тех, кто не имеет отношения к компании, у которой их купили. Таким сбытом сим-карт чаще занимается малый и средний бизнес, рассказал «Радио 1» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Зачастую в небольших компаниях эти карты реализовывались «налево» по корпоративным тарифам. И сейчас речь идёт о том, что в соответствии с действующим законодательством необходимо привязать каждую сим-карту к конкретному человеку. И основная проблема состоит именно в тех сим-картах, которые были непонятно каким образом выданы и непонятно каким людям, — заявил Кусков.
Он объяснил, что те, кому не удастся авторизовать сим-карту, лишатся возможности ей пользоваться. Кусков добавил, что заполнить данные абонента можно через «Госуслуги» или с помощью оператора связи.
Ранее стало известно, что в России с 1 декабря может быть отключено более половины корпоративных номеров из-за несоблюдения закона о «серых» сим-картах. Финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака высказал мнение, что государству не нравится анонимность, которую дают такие номера.