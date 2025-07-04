Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами Юрист Хаминский: владельцам иноязычных брендов не нужно менять товарные знаки

Владельцам бизнеса с иностранными названиями не придется менять все документы, товарные знаки и логотипы, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, норма об обязательном переводе на русский язык не коснется фирменных наименований.

Бытует заблуждение, что новый закон потребует замены всех документов, связанных с товарными знаками, повлечет потерю фирменных логотипов, узнаваемости. Это, естественно, не так. Правообладателям товарных знаков беспокоиться не стоит — нормы об обязательном переводе на русский язык не затронут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, — сказал Хаминский.

Он отметил, что надписи на иностранных языках могут дублировать русскоязычные и быть идентичны по цвету, шрифту и размеру. При этом, уточнил юрист, использовать только иностранные символы категорически запрещено.

Сама по себе замена вывесок на иностранных языках потребует определенного времени на изготовление и замену. Необходимо заложить в будущие расходы соответствующие средства, — добавил Хаминский.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что владельцам магазинов и предприятий следует убрать вывески на иностранных языках и отказаться от использования нерусских слов в рекламе, не дожидаясь вступления в силу соответствующих положений закона. Запрет начнет действовать с 1 марта 2026 года.