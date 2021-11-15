Экономист рассказал, отключат ли в России корпоративные номера телефонов

Корпоративные номера телефонов в России остаются анонимным, так как числятся за компаниями, и это государству не нравится, сообщил финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака изданию Lenta.ru. Но до их блокировки дело не дойдёт, несмотря на появившуюся информацию о предстоящем отключении многих из них с 1 декабря.

Судя по всему, сейчас найдут компромисс <...> государство будет знать, кто звонит с конкретного номера, но он всё равно будет корпоративным и оплачиваться компанией, — считает Кульбака.

До этого стало известно , что в России с 1 декабря могут быть отключены более половины корпоративных номеров из-за несоблюдения закона о «серых» сим-картах.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ изменило порядок передачи данных сотовых операторов о разговорах абонентов Роскомнадзору. Если ранее предполагалось, что операторы должны автоматически передавать Роскомнадзору весь биллинг, то теперь речь идёт о данных по запросу службы. Но даже в этом виде Роскомнадзор получит полномочий больше, чем спецслужбы.