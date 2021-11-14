«Коммерсант»: более половины корпоративных номеров в РФ могут отключить

В России с 1 декабря могут быть отключены более половины всех корпоративных номеров. Причиной тому станет несоблюдение закона о «серых» сим-картах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию аналитиков и мобильных операторов.

Поправки в закон «О связи» обязывают всех подключаемых юридических лиц вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о пользователях сим-карт. При этом данные новых корпоративных клиентов необходимо вносить с 1 июня 2021 года, а номера уже действующих пользователей необходимо зарегистрировать в системе до 1 декабря 2021 года. Иначе оказание услуг будет приостановлено.

По данным экспертов, сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА не внесли более половины корпоративных клиентов операторов мобильной связи. При этом в настоящее время в РФ используется порядка 32 млн корпоративных номеров.

Трудность реализации задачи заключается в том, что не все держатели корпоративных сим-карт зарегистрированы на «Госуслугах», кроме того, многие просто не в курсе, что могут быть отключены, если не внесут данные.

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