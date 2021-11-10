Минюст подготовил для российских автомобилистов новые штрафы

Минюст подготовил проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с новыми штрафами для водителей. В него войдёт ряд новых норм, в частности, штраф за отказ остановить машину по требованию полиции во время погони, пишет «Коммерсант».

Так, неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции обойдётся водителю в 40 тысяч рублей. За управление машиной в состоянии опьянения, когда в салоне находится ребёнок, предлагается лишать прав и налагать штраф в 50 тысяч рублей.

Также проект включает штрафы за повторные нарушения, в том числе за управление машиной с нечитаемым номером, — пять тысяч рублей или лишение прав, а также штраф в размере трёх тысяч рублей за чрезмерную тонировку.

Кроме того, в новом КоАП Минюст предлагает полностью отказаться от административного ареста водителей. Как отмечается, отказ от такого наказания связан с его дороговизной для бюджета и с гуманизацией законодательства.

Ранее эксперты узнали, владельцев каких машин чаще всего штрафуют в России. Больше всего штрафов собрали водители BMW и Mercedes-Benz — в среднем с начала года они получили по 4,2 штрафа. На втором месте оказались обладатели Audi с показателем в 3,6 штрафа, на третьем — автолюбители на Volvo (3,5 штрафа).

Самое распространённое правонарушение среди российских водителей — превышение скорости на 20–40 км/ч. На него приходится 67% всех штрафов. На втором месте — несоблюдение требований знаков или разметки, на третьем — невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. В среднем автолюбители предпочитают оплачивать штрафы на 13-й день после получения уведомления о правонарушении.