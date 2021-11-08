Порядок передачи данных об абонентах Роскомнадзору изменили

Минцифры РФ изменило порядок передачи данных сотовых операторов о разговорах абонентов Роскомнадзору. Если ранее предполагалось, что операторы должны автоматически передавать Роскомнадзору весь биллинг, то теперь речь идёт о данных по запросу службы. Но даже в этом виде Роскомнадзор получит полномочий больше, чем спецслужбы, пишет «Коммерсант».

Доработанный проект постановления правительства, утверждающий порядок предоставления операторами данных об абонентах, предполагает , что часть сведений Роскомнадзор может получить только по решению суда. Без суда Роскомнадзор сможет требовать информацию о фактах передачи данных, звонках, SMS и геолокации.

В Минцифры уточнили, что новый вариант ограничивает возможность Роскомнадзора запрашивать информацию по каждому абонентскому номеру, но представители операторов настаивают, что требования регулятора по-прежнему избыточны, а сама система подразумевает передачу сведений в том числе и о физлицах. По мнению экспертов, совокупная база сотовых операторов в РФ превышает 200 млн абонентов и регулярное предоставление данных по ним вызовет перегрузку и риски сбоев.

Как отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, организация передачи данных Роскомнадзору может стоить операторам 0,3–0,4% годовой выручки. А для того чтобы понять, пользуется ли абонент серой сим-картой, борьбой с которыми и объясняют появление закона, достаточно сверить паспортные данные фактического пользователя и того, на кого она записана.

Столько информации для борьбы с серыми сим-картами Роскомнадзору точно не требуется. Столько не имеют даже силовые органы,— заявила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Ранее Министерство экономического развития дало отрицательное заключение на законопроект, заявив, что предложение РКН вводит излишние обязанности и ограничения для игроков рынка, а также приведёт к необоснованным расходам для бизнеса и госбюджета. В связи с этим в Минэкономразвития посоветовали добавить переходный период вступления закона в силу. Кроме того, в министерстве считают, что Роскомнадзор не в полной мере обосновал наличие проблемы и целесообразность её решения, а данные об оказанных услугах могут подпадать под тайну телефонных переговоров, что потребует судебного решения для доступа к ним.