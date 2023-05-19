Названа самая эффективная омолаживающая диета Американские ученые разработали омолаживающую диету с обязательными белковыми продуктами

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Американские ученые разработали самую эффективную диету, которая в ходе эксперимента помогла женщинам помолодеть на 11 лет за восемь недель. Она включает обязательное употребление белковых продуктов: 300 г печени и от пяти до десяти яиц в неделю. Лучше всего выбирать печень органических животных, выращенных на выпасе, уточняет aif.ru.

Как уточняет издание, в основе данной диеты лежат научные исследования. Она разработана так, чтобы запустить работу генов, которые тормозят старение, и защитить организм от возникновения болезней из-за так называемых метильных меток на ДНК.

Ученые рекомендуют включить в ежедневный рацион 450–500 г свежей зелени и овощей зеленого цвета, столько же свежих овощей из семейства капустных, 700–750 г нарезанных овощей разных цветов, четыре столовые ложки тыквенных семечек и столько же семян подсолнечника, две свеклы. Также важно съедать ежедневно по полстакана ягод, половину чайной ложки розмарина, куркумы и два зубчика чеснока. Пить необходимо две чашки зеленого чая и три чашки молочного улуна.

Следует при этом исключить листовой салат, романо, айсберг, крахмалистые овощи и кукурузу. Запрещен сахар в любом виде, мучное, молочные продукты, каши, бобовые и полуфабрикаты. Но расстраиваться при небольших нарушениях рациона не стоит — многие участники эксперимента не выполняли предписания на 100% и все равно получили хорошие результаты.

Также важно заниматься физическими активностями. Так, стоит не менее пяти раз в неделю заниматься физкультурой с умеренной нагрузкой. Лучше всего подойдут бег трусцой, скандинавская ходьба и катание на велосипеде. Продолжительность тренировки должна быть не меньше 30 минут. В распорядок дня следует включить десятиминутную медитацию. Два раза в день стоит применять препараты с пробиотиками, а также БАДы с комбинацией органических овощей, фруктов, семян, трав, растительных ферментов и пробиотиков

Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал менять свои пищевые привычки людям старше 40 лет. По его словам, если вовремя скорректировать свое питание и образ жизни, то можно будет избежать таких серьезных заболеваний, как гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, и ряда опухолей.