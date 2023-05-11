Диетолог раскрыл секрет, как замедлить старение Диетолог Гинзбург посоветовал после 40 лет изменить свои пищевые привычки

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Остановить старение организма нельзя, однако можно замедлить этот процесс, изменив после 40 лет свои пищевые привычки, рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург В беседе с «Народными Новостями» врач отметил, что если вовремя скорректировать свое питание и образ жизни, то можно будет избежать таких серьезных заболеваний, как гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и ряда опухолей.

Главное, по его словам, исключить из своего рациона блюда с большим содержанием сахара, трансжиров, а также продуктов с высоким гликемическим индексом, например картофеля или риса.

Предотвратить старение нельзя, но можно его замедлить и сделать более доброкачественным. Есть такое понятие, как возрастные болезни. К ним относятся гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и некоторые опухоли. То есть такие болезни, которые могут развиваться очень тяжело и вести к гибели. В более доброкачественном течение старения болезни развиваются значительно позже и текут не так агрессивно, не вызывают осложнения и качество жизни поддерживается долго, — рассказал диетолог.

Гинзбург советует добавить в свое ежедневное меню морскую жирную рыбу, зерновой хлеб, зелень, овощи, фрукты и орехи. При отсутствии аллергии на лактозу — пить кисломолочные напитки, а также не забывать соблюдать водный баланс. Кроме правильного питания замедлить старение организма поможет спорт, полноценный отдых, сон и позитивный настрой, подчеркнул специалист.

Врач-терапевт Павел Раменский ранее заявил, что защитить человека от различных сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых форм рака может постоянная физическая активность. Он подчеркнул, что это происходит за счет постоянного кровообращения. Специалист уверен, что активный образ жизни способен буквально «повернуть время вспять».