Назван универсальный способ защитить себя от рака и болезней сердца Терапевт Раменский: постоянная физическая активность защищает от болезней сердца и рака

Постоянная физическая активность может защитить человека от различных сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых форм рака, заявил в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Павел Раменский. Он подчеркнул, что это происходит за счет постоянного кровообращения. Специалист уверен, что активный образ жизни способен буквально «повернуть время вспять».

Чем больше двигаемся, тем дольше живем. За счет активного кровообращения питание органов лучше и эффективнее. Люди эволюционируют так, чтобы оставаться физически активными в течении всей жизни. Поэтому двигаясь, умеренно занимаясь спортом можно буквально повернуть время вспять. Многие исследования свидетельствуют о том, что активность замедляет постепенное ухудшение здоровья и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака, — отметил Раменский.

По его словам, также в период физической активности в организме человека включаются восстановительные механизмы, такие как регенерация хрящевых тканей, заживление микротрещин, высвобождение антиоксидантов и противовоспалительных молекул. Терапевт уточнил, что процессы восстановления клеток и ДНК снижают риск диабета, ожирения, рака, остеопороза, болезни Альцгеймера, депрессии и, в целом, преждевременной смерти.

При этом специалист заявляет, что из-за недостатка физической активности многие заболевания могут появиться или осложниться, а продолжительность жизни — существенно сократиться.

Понятно, что не нужно чересчур перегружать суставы, особенно будучи пожилым человеком, нежелательно гонять на велосипеде с непривычки 100 км, не надо ставить подобные эксперименты над собой и в молодости, если вы не профессиональный спортсмен. Всегда нужно беречься, но и двигаться обязательно нужно, — считает Раменский.

Ранее врач травматолог-ортопед Анвар Гиниятов также заявил, что основная функция суставов — постоянно находиться в движении, поэтому физическая активность является необходимым условием для поддержания их здоровья. Он напомнил, что движение способствует выработке «смазочного материала» — синовиальной жидкости, находящейся в суставной полости и помогающей суставу усваивать питательные вещества.