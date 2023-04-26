Ортопед объяснил, что нужно делать для здоровья суставов Ортопед Гиниятов рассказал о пользе двигательной активности для здоровья суставов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Основная функция суставов — постоянно находиться в движении, поэтому физическая активность является необходимым условием для поддержания их здоровья, рассказал «Газете.Ru» врач травматолог-ортопед Анвар Гиниятов. Он напомнил, что движение способствует выработке «смазочного материала» — синовиальной жидкости, находящейся в суставной полости и помогающей суставу усваивать питательные вещества.

При малоподвижном образе жизни объем синовиальной жидкости сокращается, хрящевая ткань постепенно стирается, а в суставе развивается артрит — хроническое воспаление суставов, — подчеркнул врач.

Кроме того, по его словам, нехватка физической активности чревата и ожирением, которое негативно влияет на суставный аппарат, разрушая хрящи. У пациентов с лишним весом особенно страдают коленные и тазобедренные суставы.

Поэтому для профилактики болезней суставов важно сохранять подвижность и активность. При этом изнурительные тренировки в спортзале или длительные марафонские забеги вовсе не нужны — достаточно почаще совершать прогулки на свежем воздухе и регулярно делать хотя бы базовую зарядку, предложил ортопед.

Ранее тренер Татьяна Сиверкина рассказала, что занятия аэробикой противопоказаны при некоторых хронических заболеваниях, а при мышечных растяжениях тренировки лучше отложить.