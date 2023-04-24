Тренер рассказала, кому противопоказана аэробика Педагог Сиверкина посоветовала новичкам отложить занятия аэробикой при растяжениях

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Занятия аэробикой не требуют никакой специальной физической подготовки, однако новичкам необходимо перед тренировками обратить внимание на ряд рекомендаций, рассказала LIFE.ru кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина. Так, по ее словам, аэробика противопоказана при некоторых хронических заболеваниях, а при мышечных растяжениях тренировки лучше отложить.

Педагог напомнила, что к самым популярным видам аэробики относятся классическая, аквааэробика, степ, сайклинг, спортивная и танцевальная. По словам эксперта, новичкам желательно тренироваться под руководством тренера или с помощью видеоуроков. Занятия придется отменить при заболеваниях сердца, суставов и связок, а при растяжении мышц лучше повременить с тренировками до выздоровления. Тренироваться лучше всего не чаще трех-четырех раз в неделю. Одежда должна быть свободной и не стесняющей движений, а обувь — легкой и удобной.

Первые тренировки должны быть короткими. Можно делать несколько сеансов по 15--20 минут с перерывами, постепенно увеличивая длительность каждого занятия. Музыку необходимо подбирать под темп тренировки: слишком медленные мелодии расслабят, а энергичные будут способствовать переутомлению, — отметила тренер.

При этом, по ее словам, тренировку обязательно нужно начинать с разминки, а завершать — комплексом на растяжку.

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