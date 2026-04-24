Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 12:55

Врач предупредила, кому опасно принимать жидкий хлорофилл

Врач Белоусова: жидкий хлорофилл может навредить людям, склонным к тромбозам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прием жидкого хлорофилла может навредить людям со склонностью к тромбозам, заявила НСН диетолог Анна Белоусова. По ее словам, многие люди заблуждаются, считая эту добавку «чудо-средством».

Говорят, что он улучшает перенос кислорода к тканям, но на самом деле в этом отношении хлорофилл переоценивать не надо. У него есть замечательные свойства как природного антисептика, но чудес от него ждать не стоит. С осторожностью употреблять жидкий хлорофилл рекомендуют людям со склонностью к тромбозам, если есть варикозное расширение вен, наружный геморрой, повышенное тромбообразование, — предупредила Белоусова.

При этом врач отметила, что это средство хорошо подходит для полоскания горла и зубов, облегчает симптомы стоматита, тонзиллита и фарингита. Его также капают в нос при насморке, используют при урологических проблемах и применяют для лечения ожогов.

Ранее нутрициолог Анастасия Самойлова заявила, что жидкий хлорофилл не является волшебной таблеткой для снижения веса и поддержания здоровья. Она отметила, что положительный эффект от средства возможен лишь при использовании качественного продукта, однако лучшим решением будет регулярное включение в рацион свежей зелени.

Здоровье
врачи
диетологи
заболевания
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.