Врач предупредила, кому опасно принимать жидкий хлорофилл

Прием жидкого хлорофилла может навредить людям со склонностью к тромбозам, заявила НСН диетолог Анна Белоусова. По ее словам, многие люди заблуждаются, считая эту добавку «чудо-средством».

Говорят, что он улучшает перенос кислорода к тканям, но на самом деле в этом отношении хлорофилл переоценивать не надо. У него есть замечательные свойства как природного антисептика, но чудес от него ждать не стоит. С осторожностью употреблять жидкий хлорофилл рекомендуют людям со склонностью к тромбозам, если есть варикозное расширение вен, наружный геморрой, повышенное тромбообразование, — предупредила Белоусова.

При этом врач отметила, что это средство хорошо подходит для полоскания горла и зубов, облегчает симптомы стоматита, тонзиллита и фарингита. Его также капают в нос при насморке, используют при урологических проблемах и применяют для лечения ожогов.

Ранее нутрициолог Анастасия Самойлова заявила, что жидкий хлорофилл не является волшебной таблеткой для снижения веса и поддержания здоровья. Она отметила, что положительный эффект от средства возможен лишь при использовании качественного продукта, однако лучшим решением будет регулярное включение в рацион свежей зелени.