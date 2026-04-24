Рязанские хирурги дважды спасли 89-летнего мужчину с переломами бедра

В Рязани хирурги больницы скорой медицинской помощи дважды спасли 89-летнего мужчину с переломами бедра, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на Минздрав региона. Первый раз мужчина травмировался в январе 2026 года, а второй раз — весной.

Зимой этого года у мужчины диагностировали перелом шейки бедра. Тогда пациенту провели эндопротезирование тазобедренного сустава. В последний раз рязанец получил вертельный перелом бедра при неудачном падении на ногу.

Пенсионеру оказали всю необходимую медицинскую помощь и установили штифты для стабилизации костных отломков и обеспечения их правильного сращения. Россиянина уже выписали домой в удовлетворительном состоянии.

