Чай-похудейка — эффективный рецепт: вот как пить для реального результата

Чай-похудейка — эффективный рецепт: вот как пить для реального результата

Хочется сбросить пару килограммов без диет? Чай с корицей и медом — натуральный способ ускорить метаболизм и мягко запустить процесс похудения. Главное — правильные пропорции и регулярность.

Ингредиенты простые: корица — 1 ч. л., мед — 2 ч. л., кипяченая вода — 1 стакан. Залить корицу горячей водой, настоять 30 минут. Когда смесь остынет, добавить мед и перемешать. Настоять в холодильнике ночь.

Утром выпить половину чая натощак, вторую — вечером перед сном. Такой режим помогает снизить аппетит, улучшить пищеварение и активизировать жиросжигание. При этом вкус у напитка — пряный, приятный, с легкой сладостью.

Регулярный прием такого чая помогает не только похудеть, но и наладить обмен веществ. Просто, доступно и без химии!

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.