Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 13:04

Чай-похудейка — эффективный рецепт: вот как пить для реального результата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хочется сбросить пару килограммов без диет? Чай с корицей и медом — натуральный способ ускорить метаболизм и мягко запустить процесс похудения. Главное — правильные пропорции и регулярность.

Ингредиенты простые: корица — 1 ч. л., мед — 2 ч. л., кипяченая вода — 1 стакан. Залить корицу горячей водой, настоять 30 минут. Когда смесь остынет, добавить мед и перемешать. Настоять в холодильнике ночь.

Утром выпить половину чая натощак, вторую — вечером перед сном. Такой режим помогает снизить аппетит, улучшить пищеварение и активизировать жиросжигание. При этом вкус у напитка — пряный, приятный, с легкой сладостью.

Регулярный прием такого чая помогает не только похудеть, но и наладить обмен веществ. Просто, доступно и без химии!

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

еда
рецепты
напитки
чай
диеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из РФ стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.