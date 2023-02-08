Названа неожиданная опасность лапши быстрого приготовления Врач Белоусов: лапша быстрого приготовления может привести к проблемам с сердцем

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Лапша быстрого приготовления может привести не только к набору лишнего веса, но и к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, повышению уровня сахара в крови и кровяного давления, предупредил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Он рассказал «Газете.Ru», что такая лапша в первую очередь вредна для организма из-за процесса приготовления — она обжаривается в пальмовом масле.

Пальмовое масло богато насыщенными жирными кислотами. Организм не способен усваивать его полностью, поэтому пальмовое масло оседает на стенках кровеносных сосудов. Это может вызывать серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Также употребление продукта в ежедневном рационе грозит повышением кровяного давления и уровня сахара в крови, — объяснил врач.

Продукт содержит в себе пшеничную, а иногда и яичную муку. По словам гастроэнтеролога, из-за этого появляется лишний вес. Кроме того, в лапшу быстрого приготовления для яркости вкуса добавляют консерванты, ароматизаторы, загустители, вредные для организма. Белоусов отметил, что от продукта в первую очередь необходимо отказаться беременным, кормящим матерям, детям и пожилым людям.

Врач-терапевт Ольга Чиркова ранее назвал мясо самым тяжелым для пищеварения продуктом. Медик отметила, что мясо препятствует нормальной работе ЖКТ.