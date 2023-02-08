Терапевт назвала самое тяжелое блюдо для пищеварения Терапевт Чиркова: жирное или жареное мясо является самым тяжелым блюдом для пищеварения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым тяжелым блюдом для пищеварения является мясо, особенно жирное или жареное, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Медик добавила, что жир препятствует нормальной работе ЖКТ, из-за чего пища дольше находится в желудке, провоцируя гнилостные процессы и выработку токсинов.

Самое тяжелое блюдо — это мясо, потому что на его расщепление требуется много энергии. Если это будет жирное, жареное мясо, переваривание будет затруднено, так как жир препятствует работе желудочного сока. Пища надолго задержится в желудке, начнутся гнилостные процессы, станут вырабатываться токсины, с которыми организму придётся бороться. Если заесть всё это жареной картошкой, результат будет еще печальнее, потому что ко всему прочему добавится вздутие, — подчеркнула эксперт.

Собеседница отметила, что ЖКТ также перегружают салаты с большим количеством различных продуктов, особенно заправленные майонезом.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что часто рекламируемые по телевидению таблетки от боли или дискомфорта в животе на самом деле не приносят никакой пользы, потому что в желудке таблетка может только разрушиться соляной кислотой. По его мнению, эти препараты не помогут справиться с последствиями переедания, в этом случае на помощь придут только большое количество овощей в рационе и активный отдых.